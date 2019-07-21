Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Политика ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Путешествия Авиакомпания «Победа» стала туроператором «Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.

Спорт Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х100 на ЧМ Российские пловцы Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Авто Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Экономика Рыба не ловится без приказа Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.

Шоу-бизнес Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Здоровье В Волгоградской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией В этом году за первое полугодие отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией более чем на 18%.

Гаджеты Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.

Наука Ученые установили свойства композитов для новых поездов Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.

Политика Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь» Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.

Политика Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.

Экономика «Восточный» попытается продать акции IFTG «Восточный» попытается продать акции IFTG Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG).