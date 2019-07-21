Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Политика Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика Трамп обсудит с сенаторами санкции в отношении Турции Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время обсудить с группой сенаторов целесообразность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российский ЗРК С-400.

Политика Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина» Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Футбол РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

Футбол «ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Политика Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.

Политика Медведчук оценил первые результаты выборов Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Политика Эксперт прокомментировал заявление Зеленского о приоритетах Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT приоритетные задачи после выборов в Верховную раду, названные украинским президентом Владимиром Зеленским.

Общество Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вспомнила, как заработала первый миллион долларов Собчак начала покупать недвижимость и сдавать ее в аренду. Еще тогда телеведущая была дальновидной и брала все гонорары только в долларах.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

Футбол «Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.

Общество Названы самые невостребованные в России профессии В ВНИИ труда назвали самые невостребованные в России профессии. Наименьшим спросом пользуются учителя средней школы и бухгалтеры.

Политика Националисты стягивают людей в Киеве после выборов Верховной рады После оглашения экзит-полов на выборах Верховной рады Украины нашлись те политические силы, что не согласились с результатами голосования.

Происшествия В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».