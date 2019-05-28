Футбол
Тренер из Курска продолжит тренировать московский «Спартак»Московский Комсомолец 10:04
Несмотря на сложные отношения, сложившиеся у тренера с болельщиками, и отсутствие результата, уроженец Курска продолжит тренировать москвичей как минимум до конца календарного года. Олег Кононов возглавил команду в ноябре 2018 года после того, как в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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