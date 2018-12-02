Футбол

Тренер дортмундской «Боруссии» вошел в историю клуба
Газета.Ru
21:54

После 13-ти сыгранных туров "Боруссия" идет на первом месте в турнирной таблице. Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр стал первым в истории клуба тренером, не потерпевшим ни одного поражения в 13 первых турах национального первенства после своего назначения.
Газета.Ru21:54

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Тренер дортмундской «Боруссии» вошел в историю клуба

Газета.Ru21:54

Люсьен Фавр: «Думаю, что мы заслужили победу. „Фрайбург“ - сильный противник»

Спорт-Экспресс13:51

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче чемпионата Германии

РИА Новости11:39

Фавр — первый тренер в истории «Боруссии», не проигравший в стартовых 13 турах

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Дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла «Фрайбург»

Советский спорт11:22

Фавр стал первым тренером «Боруссии Д», стартовавшим с 13 матчей без поражений в Бундеслиге

Sport24.ru12:21

Фавр – первый тренер «Боруссии», стартовавший без поражений в 13 матчах бундеслиги

Sports.ru11:48
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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