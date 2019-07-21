Футбол
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матчаВести.Ru 15:42
Едва не завершился трагедией матч второго тура чемпионата Румынии между бухарестским "Динамо" и "Университатей". Тренер "Динамо" Эуджен Нягоэ потерял сознание во время встречи. В первом тайме при счете 0:0 Нягоэ схватился за сердце и упал.
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