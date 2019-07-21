Футбол

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матчаВести.Ru вчера в 15:42

Едва не завершился трагедией матч второго тура чемпионата Румынии между бухарестским "Динамо" и "Университатей". Тренер "Динамо" Эуджен Нягоэ потерял сознание во время встречи. В первом тайме при счете 0:0 Нягоэ схватился за сердце и упал.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Главный тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Sport24.ruвчера в 15:07

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии

ТАССвчера в 15:11

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

РИА Новостивчера в 16:21

Тренер бухаресткого «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Sportbox.RUвчера в 15:31

Тренер бухаресткого «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча

Матч ТВвчера в 15:31

У тренера бухарестского «Динамо» случился сердечный приступ во время матча

Чемпионатвчера в 17:59

Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Пять партий проходят в Раду после обработки 9,14% протоколов

Обновлено вчера в 19:34
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:20
Политика

ЦИК Украины: пропрезидентская партия «Слуга народа» вышла в лидеры

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа".
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа

Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Пропавший в Польше 5-летний россиянин найден мертвым

В Польше мертвым найден 5-летний мальчик с российским гражданством, который пропал 10 июля.
Обновлено 20 июля в 11:32
Футбол

ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Общество

Более 700 жителей Новосибирской области пожаловались на задымленность

Более 700 звонков с жалобами на задымленность поступили в выходные дни от жителей Новосибирской области, ухудшения самочувствия людей не выявлено, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца 2021 года

Заключить мирный договор между Японией и Россией до конца 2021 года хочет глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Обновлено вчера в 12:36
Здоровье

Медики назвали напиток, разрушающий кости изнутри

Медики рассказали, что в летний период большинство людей употребляет сладкие газированные напитки, и почти никто из них не знает, что газировки разрушают человеческие кости.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Здоровье

Собрали свежие карельские вакансии с зарплатой в 60-100 тысяч рублей

Традиционно в начале недели рассказываем о свежих вакансиях от карельских работодателей.
Обновлено вчера в 23:34
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Финансы

Три центробанка определят дальнейший курс рубля

"Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Политика

Зеленский назвал необходимые качества будущего премьера

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал, каким видит будущего попит-министра.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США

Некоторые китайские компании ищут новые закупки сельскохозяйственной продукции в США, так как Пекин и Вашингтон ищут способы положить конец затяжной торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 16:21
Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:41
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Наука

Раскрыт способ хорошо выспаться

Принятие горячей ванны до отхода ко сну позволит быстрее уснуть и лучше выспаться.
Обновлено вчера в 23:50
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Кино

Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные

ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Главное