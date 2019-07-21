Футбол
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матчаРИА Новости 16:21
Главный тренер бухарестского "Динамо" Еуджен Нягое перенес сердечный приступ во время матча второго тура чемпионата Румынии по футболу с "Университатей", сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
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«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети, рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
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Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
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Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту
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Вышел трейлер российского триллера «Девятая»
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На побережье Исландии обнаружили около 50 мертвых китов
На удаленном пляже полуострова Снайфедльснес (Исландия) к северу от Рейкьявика туристы обнаружили около 50 погибших круглоголовых китов, пишет Российская газета.
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Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Космос
Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Футбол
Семак считает, что «Зенит» не реализовал огромное количество моментов в матче с «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Сочи" (2:0) в матче второго тура чемпионата России отметил, что его команда плохо реализовала свои голевые моменты.
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Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
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Порошенко добавил, что считает одной из наиболее подходящих партий для коалиции движение Святослава Вакарчука «Голос».
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Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
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Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России
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Обновлено в 18:04
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
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Жена находящегося в коме боксера Дадашева вылетела в США
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Экономика
Минфин предлагает новый способ поддержки самозанятых
Несколько самозанятых пожаловались в апреле первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, что на них не распространяются преференции, которыми пользуются малые и средние предприниматели в закупках госкомпаний.
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Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
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Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
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