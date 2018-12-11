Футбол

Тренер академии «Барселоны»: «У ЦСКА есть шанс в матче с „Реалом“»
Soccer.ru
02:31

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Главный тренер и технический директор академии «Барселоны» в России Жорди Гратакос оценил расстановку сил перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" - ЦСКА. "Армейцам" необходимо добывать очки в этой игре, чтобы надеяться на выход в Лигу Европы.
Soccer.ru02:31

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Техдиректор академии «Барселоны»: «Своей игрой против „Реала“ ЦСКА показал, что на футбольном поле возможно все»

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Техдиректор академии «Барселоны»: «Своей игрой против „Реала“ ЦСКА показал, что на футбольном поле возможно все»

Sportbox.RU02:50

Тренер академии «Барселоны»: «У ЦСКА есть шанс в матче с „Реалом“»

Soccer.ru02:31

Нереальный шанс для ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 16:10
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