Футбол

ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде
Нева Спорт
04:26

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА. Игра будет проходить в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 12 декабря, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.
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