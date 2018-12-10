В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА. Игра будет проходить в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 12 декабря, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.

ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде

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