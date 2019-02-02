Футбол
Новичок «Зенита» Барриос выбрал номер, под которым играл СемакТелеканал Санкт-Петербург 04:51
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Барриос выбрал игровой номер в «Зените». Семак одобрил, он и сам играл под ним за питерцев
Sport24.ruвчера в 16:39
Семак сообщил, под каким номером Барриос будет выступать за «Зенит» (фото)
Советский спортвчера в 17:17
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Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре РСМД.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
У берегов Турции найден «Потерянный флот Гитлера»
Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому "потерянному флоту Гитлера".
Обновлено в 03:11
Общество
Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов
Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В США освободили российскую актрису Ирину Усок
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Российские продажи Bentley выросли на 27%
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина
Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Томске при пожаре погиб основатель кукольного театра
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Космос
Ученые назвали дату новой магнитной бури
Обновлено в 00:07
Авто
Автозавод Haval готовится к серийному производству
Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Российские пограничники задержали японское рыболовное судно
Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно, которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России в Японском море.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Зенит» включил Азмуна, Барриоса, Ракицкого и Кокорина в заявку на ЛЕ
Петербургский «Зенит» включил новичков команды Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:19
Политика
НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля
Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Македония в альянс 6 февраля.
Обновлено в 04:06
Происшествия
На Кубани поезд сбил двух человек, отмечавших день рождения на путях
На месте происшествия в колее полицейские обнаружили еще труп девушки 1996 года рождения с железнодорожными травмами.
Обновлено в 03:35
Общество
Эффективную защиту музейных экспонатов разработали в Москве
Систему защиты музейных экспонатов с помощью радиометок разработали в российской столице.
Обновлено в 04:37
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Экс-мэра Тулы Алису Толкачеву арестовали на Кипре
Полиция Кипра задержала и арестовала экс-мэра Тулы Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Подмосковье зарезали полицейского
Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:36
Общество
Смольный закупит более 3 тысяч камер видеонаблюдения на 30 млн рублей
Принять участие в аукционе могут представители малого и среднего бизнеса. Начало приема заявок запланировано на 11 февраля.
Обновлено в 04:46
Авто
Компания SCG рассекретила дизайн вездехода Boot
На днях представители американской компании SCG выложили в Сеть снимки серийной версии вездехода Boot.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова
Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес
«Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:50
Технологии
Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей
Обновлено вчера в 09:46
Технологии
Суд в России обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play
По иску об удалении приложения iHerb суд принял решение признать содержащуюся в нем информацию запрещенной и обязать компанию удалить его из AppStore и Google Play, доступ к которым осуществляется на территории России, пишет РБК .
Обновлено вчера в 09:44