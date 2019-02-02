Футбол

Новичок «Зенита» Барриос выбрал номер, под которым играл СемакТелеканал Санкт-Петербург 04:51

Главный тренер поприветствовал Барриоса и немного пообщался с колумбийцем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак получил игроков. На 40 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:30

Барриос выбрал игровой номер в «Зените». Семак одобрил, он и сам играл под ним за питерцев

Sport24.ruвчера в 16:39

Барриос выбрал игровой номер в «Зените»

Матч ТВвчера в 17:44

Семак сообщил, под каким номером Барриос будет выступать за «Зенит» (фото)

Советский спортвчера в 17:17

Барриос выбрал в «Зените» номер, под которым играл Семак

Мойка78вчера в 18:28

Новичок «Зенита» Вильмар Барриос взял номер Семака

78.ruвчера в 16:13

Барриос взял в «Зените» 25-й номер, под которым играл Семак

Sports.ruвчера в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Политика

Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре РСМД.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

У берегов Турции найден «Потерянный флот Гитлера»

Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому "потерянному флоту Гитлера".
Обновлено в 03:11
Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В США освободили российскую актрису Ирину Усок

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Сильный ветер помешал посадке самолётов в аэропорту Магадана

Обновлено в 04:01
Авто

Российские продажи Bentley выросли на 27%

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаина

Власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Томске при пожаре погиб основатель кукольного театра

Обновлено в 03:27
Космос

Ученые назвали дату новой магнитной бури

Обновлено в 00:07
Авто

Автозавод Haval готовится к серийному производству

Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Российские пограничники задержали японское рыболовное судно

Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно, которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России в Японском море.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Зенит» включил Азмуна, Барриоса, Ракицкого и Кокорина в заявку на ЛЕ

Петербургский «Зенит» включил новичков команды Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:19
Политика

НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля

Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Македония в альянс 6 февраля.
Обновлено в 04:06
Происшествия

На Кубани поезд сбил двух человек, отмечавших день рождения на путях

На месте происшествия в колее полицейские обнаружили еще труп девушки 1996 года рождения с железнодорожными травмами.
Обновлено в 03:35
Общество

Эффективную защиту музейных экспонатов разработали в Москве

Систему защиты музейных экспонатов с помощью радиометок разработали в российской столице.
Обновлено в 04:37
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Экс-мэра Тулы Алису Толкачеву арестовали на Кипре

Полиция Кипра задержала и арестовала экс-мэра Тулы Алису Толкачеву, которая находилась в международном розыске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия

Обновлено в 02:40
Происшествия

В Подмосковье зарезали полицейского

Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:36
Общество

Смольный закупит более 3 тысяч камер видеонаблюдения на 30 млн рублей

Принять участие в аукционе могут представители малого и среднего бизнеса. Начало приема заявок запланировано на 11 февраля.
Обновлено в 04:46
Авто

Компания SCG рассекретила дизайн вездехода Boot

На днях представители американской компании SCG выложили в Сеть снимки серийной версии вездехода Boot.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Общество

Володин направил на благотворительность почти 39 миллионов рублей

Обновлено в 02:55
Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

«Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова

Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:50
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено вчера в 09:46
Технологии

Суд в России обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play

По иску об удалении приложения iHerb суд принял решение признать содержащуюся в нем информацию запрещенной и обязать компанию удалить его из AppStore и Google Play, доступ к которым осуществляется на территории России, пишет РБК .
Обновлено вчера в 09:44
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное