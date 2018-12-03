Футбол
Тренер «Зенита» объяснил разгромное поражение в матче с «Арсеналом»
Тренер «Зенита» объяснил разгромное поражение в матче с «Арсеналом»Московский Комсомолецвчера в 15:51
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
|21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
|21′
Резиуан Мирзов
|39′
Резиуан Мирзов
|41′
|41′
Леандро Паредес
|53′
Далер Кузяев
|57′
Эрнани
|71′
Артем Дзюба
|73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
|74′
Зелимхан Бакаев
|77′
|79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
|83′
|84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
|86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
|90′+3′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
5
Мохаммед
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
45
Ожегович
19
Мирзов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
29
Заболотный
14
Кузяев
33
Эрнани
19
Смольников
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
10
Маркизио
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
Как сообщает телеканал "Матч Премьер", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал неутешительные итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги с "Арсеналом", в котором питерская команда уступила своим соперникам со счетом 4:2.
Московский Комсомолецвчера в 15:51
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