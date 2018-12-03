Футбол

Тренер «Зенита» объяснил разгромное поражение в матче с «Арсеналом»
Московский Комсомолец
15:51

Арсенал (Тула) — Зенит
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
21′
Резиуан Мирзов
39′
Резиуан Мирзов
41′
41′
Леандро Паредес
53′
Далер Кузяев
57′
Эрнани
71′
Артем Дзюба
73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
74′
Зелимхан Бакаев
77′
79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
83′
84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
90′+3′
Как сообщает телеканал "Матч Премьер", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал неутешительные итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги с "Арсеналом", в котором питерская команда уступила своим соперникам со счетом 4:2.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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