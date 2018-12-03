Футбол
Тренер «Зенита» объяснил разгромное поражение в матче с «Арсеналом»
Тренер «Зенита» объяснил разгромное поражение в матче с «Арсеналом»Московский Комсомолец15:51
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
|21′
Далер Кузяев
Виктор Альварес
|21′
Резиуан Мирзов
|39′
Резиуан Мирзов
|41′
|41′
Леандро Паредес
|53′
Далер Кузяев
|57′
Эрнани
|71′
Артем Дзюба
|73′
Леандро Паредес
Игорь Смольников
Эванс Кангва
|74′
Зелимхан Бакаев
|77′
|79′
Миха Мевля
Антон Заболотный
Зелимхан Бакаев
Игорь Горбатенко
|83′
|84′
Себастьян Дриусси
Клаудио Маркизио
|86′
Александр Анюков
Эванс Кангва
Огнен Ожегович
|90′+3′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
5
Мохаммед
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
45
Ожегович
19
Мирзов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
29
Заболотный
14
Кузяев
33
Эрнани
19
Смольников
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
10
Маркизио
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
Как сообщает телеканал "Матч Премьер", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал неутешительные итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги с "Арсеналом", в котором питерская команда уступила своим соперникам со счетом 4:2.
Московский Комсомолец15:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Футбол
Модрич стал обладателем «Золотого мяча»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком мира по версии журнала France Football и стал обладателем «Золотого мяча».
Обновлено в 17:06
Футбол
«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ
Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:52
Футбол
Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»
Обновлено в 16:51
Футбол
«Нюрнберг» и «Байер» сыграли вничью
«Нюрнберг» на своем поле провел матч с «Байером» в рамках 13-го тура чемпионат Германии.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Леванте» за четверть матча разгромил «Атлетик»
Обновлено в 17:06
Футбол
Хавбек «Монако» Головин скучает по России
Головин встретился с юными футболистами и рассказал, что скучает по родине.
Обновлено в 16:48
Футбол
Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций
Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 16:00
Футбол
Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Обновлено в 15:26
Футбол
Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»
Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 13:34
Футбол
Гол Нойштедтера помог «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой»
Гол защитника сборной России Романа Нойштедтера помог его клубу «Фенербахче» сыграть вничью с «Касымпашой» в 14-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 16:16
Футбол
Аршавин: моя карьера уже закончена
Обновлено в 15:30
Футбол
Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол
Акинфеев: «Знаю каждую кричалку фанатов „Спартака“ о себе»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на шоу «Вечерний Ургант» признался, что хорошо знает кричалки, которые о нем исполняют болельщики «Спартака».
Обновлено в 16:19
Футбол
Комбаров: «Кононов проповедует спартаковский футбол»
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
Обновлено в 15:16