Футбол

Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛRT на русском вчера в 11:56

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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