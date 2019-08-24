Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ

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