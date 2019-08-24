Футбол
Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»Sportbox.RU вчера в 11:58
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|26′
|35′
Магомед Оздоев
|46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
|53′
Каталин Карп
|53′
|63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
|66′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
|76′
Даниил Фомин
|79′
|83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
|85′
|88′
Бранислав Иванович
|90′+1′
Ярослав Ракицкий
Уфа
|Вратарь
31
|Защитник
5
8
15
27
33
|Полузащитник
74
|Нападающий
17
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
3
6
44
|Полузащитник
5
27
|Нападающий
7
22
«Уфу» с заслуженной победой, использовали свой момент. Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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И.о. тренера «Зенита» Симутенков: «Мы сыграли ниже своих способностей в матче с «Уфой»
Sport24.ruвчера в 11:51
Тренер «Зенита» заявил, что отсутствие Семака повлияло на результат матча с «Уфой»
RT на русскомвчера в 12:47
Симутенков: «Зенит» сыграл ниже своих возможностей, сказалось отсутствие Семака
Чемпионатвчера в 11:57
Игорь Симутенков – о поражении от «Уфы»: «Зенит» сыграл ниже своих способностей
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
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