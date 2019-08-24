«Уфу» с заслуженной победой, использовали свой момент. Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»

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