Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»Невские Новости 04:37
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России. В стартовом матче чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Тамбов» на «Газпром-Арене». Теперь сине-бело-голубых ждет путешествие на юг.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Ущерб «Аэрофлоту» от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей
Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Политика
В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Главу «Юнармии» в Магадане уволили за приставания к несовершеннолетней
В результате следствия, житель Магадана был уволен, но заводить дело против него стали из-за установленного отсутствия у девушки зависимости от мужчины и отсутствия угроз в ее адрес.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Представитель МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ является необходимым шагом на пути выправления «нездоровой ситуации» в организации.
Обновлено в 05:16
Политика
Песков оценил идею Зеленского обменять «всех на всех»
Россия поддерживает предложение Украины по обмену удерживаемых лиц по формуле «всех на всех».
Обновлено в 05:52
Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падение
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).
Обновлено в 06:33
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Наука
Илон Маск представил интерфейсы «мозг-компьютер» Neuralink
Обновлено в 06:06
Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32