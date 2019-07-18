Футбол

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»Невские Новости 04:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России. В стартовом матче чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Тамбов» на «Газпром-Арене». Теперь сине-бело-голубых ждет путешествие на юг.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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