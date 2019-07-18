Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России. В стартовом матче чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Тамбов» на «Газпром-Арене». Теперь сине-бело-голубых ждет путешествие на юг.

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»

Здоровье Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Происшествия Ущерб «Аэрофлоту» от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва.

Происшествия Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Политика В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Происшествия Главу «Юнармии» в Магадане уволили за приставания к несовершеннолетней В результате следствия, житель Магадана был уволен, но заводить дело против него стали из-за установленного отсутствия у девушки зависимости от мужчины и отсутствия угроз в ее адрес.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Политика Представитель МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ является необходимым шагом на пути выправления «нездоровой ситуации» в организации.

Политика Песков оценил идею Зеленского обменять «всех на всех» Россия поддерживает предложение Украины по обмену удерживаемых лиц по формуле «всех на всех».

Экономика Реальные доходы россиян замедлили падение Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Здоровье Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

Экономика Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.