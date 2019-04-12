Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Анжи»Невские Новости 04:35
Главный тренер заявил, что проблем с настроем не будет, несмотря на то, что соперник является одним из аутсайдеров чемпионата. «Не беспокоюсь о недооценке соперника, ее не будет», – отметил Семак. Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет 14 апреля на стадионе «Газпром Арена».
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