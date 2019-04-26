Футбол

Тренер «Зенита» Семак анонсировал изменения в стартовом составеСанкт-Петербургские ведомости 07:12

Зенит — Крылья Советов
28 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
На предматчевой конференции в пятницу, 26 апреля главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации клуба и возможной ротации состава игроков в грядущих матчах. Семак отметил, что одним составом играть весь сезон нереально. Тренер подчеркнул, что играть будут те, кто «выглядит лучше».
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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