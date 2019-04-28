Футбол

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
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Массимилиано Аллегри – журналистам: «Вы ничего не понимаете в футболе. Я же выиграл шесть скудетто»

Sportbox.RUвчера в 19:14

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»

Газета.Ruвчера в 20:16

Аллегри - экспертам: «Заткнитесь! Вы ничего не понимаете в футболе»

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Массимилиано Аллегри – журналистам: «Вы ничего не понимаете в футболе. Я же выиграл шесть скудетто»

Матч ТВвчера в 19:14

Аллегри – экспертам: «Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите, читайте книги. У меня шесть чемпионств»

Бомбардир.рувчера в 23:56

«Заткнитесь! Вы не понимаете в футболе». Аллегри поссорился с экспертами после матча с «Интером»

Sport24.ruвчера в 18:59

Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»

Sports.ruвчера в 17:43
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Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Обновлено вчера в 16:45
Кино

Дмитрий Медведев поздравил режиссера Александра Миндадзе с 70-летием

Дмитрий Медведев обратился к отечественному режиссеру Александру Миндадзе и поздравил его с 70-летием.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Политика

Правду об отдыхе Зеленского в Турции раскрыли сотрудники отеля

Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 06:09
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Автоспорт

Райкконен будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Авто

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено в 06:17
Политика

В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Авто

Объявлена точная дата презентации серийного Renault Arkana

Производственная версия нового кросс-купе будет официально представлена 22 мая нынешнего года. Эту дату анонсировала пресс-служба Renault.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Гаджеты

На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019

На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Общество

Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая

Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве

На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 04:04
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
Спорт

Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку

В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В ДТП на Калужском шоссе пострадали два человека

В результате дорожной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО пострадали два человека.
Обновлено в 05:16
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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