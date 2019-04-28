Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»

Кино Дмитрий Медведев поздравил режиссера Александра Миндадзе с 70-летием Дмитрий Медведев обратился к отечественному режиссеру Александру Миндадзе и поздравил его с 70-летием.

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Политика Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.

Политика Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Опубликовано видео полета опытного МС-21-300 Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

Происшествия В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".

Кино Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.

Происшествия На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины» Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.

Автоспорт Райкконен будет стартовать с пит-лейна Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.

Футбол «Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ "Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.

Наука Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.

Авто Объявлена точная дата презентации серийного Renault Arkana Производственная версия нового кросс-купе будет официально представлена 22 мая нынешнего года. Эту дату анонсировала пресс-служба Renault.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Гаджеты На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019 На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.

Общество Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.

Происшествия Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Политика Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.

Спорт Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.

Шоу-бизнес Певица МакSим потеряла память после ДТП Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.