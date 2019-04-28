Футбол
Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16
У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
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Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»
Sports.ruвчера в 17:43
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Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
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Кино
Дмитрий Медведев поздравил режиссера Александра Миндадзе с 70-летием
Дмитрий Медведев обратился к отечественному режиссеру Александру Миндадзе и поздравил его с 70-летием.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
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AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
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Политика
Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
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Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
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Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
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Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Авто
Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
Обновлено в 06:17
Политика
В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Авто
Объявлена точная дата презентации серийного Renault Arkana
Производственная версия нового кросс-купе будет официально представлена 22 мая нынешнего года. Эту дату анонсировала пресс-служба Renault.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Гаджеты
На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019
На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве
На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 04:04
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
Спорт
Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку
В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В ДТП на Калужском шоссе пострадали два человека
В результате дорожной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО пострадали два человека.
Обновлено в 05:16