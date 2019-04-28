Футбол
Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16
У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
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Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»
Sports.ruвчера в 17:43
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
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Зеленский стал поваром в Турции
Зеленский весело общался с сотрудниками заведения и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.
Обновлено в 05:14
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Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате
Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено вчера в 05:19
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Политика
За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс
Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года
Рейтинг лучших хетчбэков гольф-класса 2019 года составили автоэксперты.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Ростовской области в аварии погиб 19-летний студент
В поселке Лиховской Ростовской области в аварии погиб 19 летний студент, сообщает пресс-служба областного управления ГУВД.
Обновлено в 01:46
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Происшествия
Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Стало известно, кто погиб при крушении Як-18 в Хабаровском крае
ИА «Ореанда-Новости» Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин скончался в результате падения самолёта Як-18 в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник в органах власти региона.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Полет опытного образца лайнера МС-21-300 попал на видео
Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16