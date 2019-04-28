Футбол

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
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Аллегри – экспертам: «Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите, читайте книги. У меня шесть чемпионств»

Бомбардир.рувчера в 23:56

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»

Газета.Ruвчера в 20:16

Аллегри - экспертам: «Заткнитесь! Вы ничего не понимаете в футболе»

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Массимилиано Аллегри – журналистам: «Вы ничего не понимаете в футболе. Я же выиграл шесть скудетто»

Матч ТВвчера в 19:14

Массимилиано Аллегри – журналистам: «Вы ничего не понимаете в футболе. Я же выиграл шесть скудетто»

Sportbox.RUвчера в 19:14

«Заткнитесь! Вы не понимаете в футболе». Аллегри поссорился с экспертами после матча с «Интером»

Sport24.ruвчера в 18:59

Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»

Sports.ruвчера в 17:43
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Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Зеленский весело общался с сотрудниками заведения и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате

Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено вчера в 05:19
Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс

Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Авто

Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года

Рейтинг лучших хетчбэков гольф-класса 2019 года составили автоэксперты.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Ростовской области в аварии погиб 19-летний студент

В поселке Лиховской Ростовской области в аварии погиб 19 летний студент, сообщает пресс-служба областного управления ГУВД.
Обновлено в 01:46
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Происшествия

Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Стало известно, кто погиб при крушении Як-18 в Хабаровском крае

ИА «Ореанда-Новости» Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин скончался в результате падения самолёта Як-18 в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник в органах власти региона.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Полет опытного образца лайнера МС-21-300 попал на видео

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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