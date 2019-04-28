Футбол
Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16
У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
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Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»
Sports.ruвчера в 17:43
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