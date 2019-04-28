Футбол

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»Газета.Ru вчера в 20:16

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
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Массимилиано Аллегри – журналистам: «Вы ничего не понимаете в футболе. Я же выиграл шесть скудетто»

Матч ТВвчера в 19:14

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»

Газета.Ruвчера в 20:16

Аллегри - экспертам: «Заткнитесь! Вы ничего не понимаете в футболе»

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Аллегри – экспертам: «Помолчите, вы ничего не понимаете в футболе. Сидите, читайте книги. У меня шесть чемпионств»

Бомбардир.рувчера в 23:56

Массимилиано Аллегри – журналистам: «Вы ничего не понимаете в футболе. Я же выиграл шесть скудетто»

Sportbox.RUвчера в 19:14

«Заткнитесь! Вы не понимаете в футболе». Аллегри поссорился с экспертами после матча с «Интером»

Sport24.ruвчера в 18:59

Аллегри после игры с «Интером» поспорил с экспертами: «Вы ничего не понимаете в футболе»

Sports.ruвчера в 17:43
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Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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Рэпера Басту очень ждут в колонии Нижнего Тагила

Обновлено в 03:56
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
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Политика

Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ

США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы

Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

У МакSим случилась потеря памяти после ДТП

Обновлено вчера в 11:13
Религия

Православные отмечают сегодня Святую Пасху Христову

Сегодня православные всего мира отмечают Светлое Христово Воскресенье — Святую Пасху Христову.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 02:36
Происшествия

Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено вчера в 16:10
Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя

Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
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Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено вчера в 12:00
Авто

Автоэксперты рассказали, сколько машина может проехать без бензина

Автомобильные эксперты рассказали, какое расстояние транспортное средство может проехать за счет «аварийного» запаса хода.
Обновлено в 04:15
Общество

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Обновлено в 03:28
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Баскетбол

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

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Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.
Обновлено в 04:00
Финансы

СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар

По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 06:44
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
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Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

На американской военной базе провели учения на случай кибератаки

Представители военной базы Форт-Брэгг подтвердили, что отключение электроэнергии в округе Камберленд штата Северная Каролина 24 и 25 апреля было связано с военными учениями, которые должны были выявить уязвимости в американской военной инфраструктуре в случае кибератаки.
Обновлено в 01:56
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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