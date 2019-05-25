Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей командыВести.Ru 00:39

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. По словам российского специалиста, у его футболистов накопилась огромная усталость в конце сезона.

Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды

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