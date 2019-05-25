Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей командыВести.Ru 00:39
Зандер ван де Стрек
|18′
|23′
Тулани Сереро
|31′
Тим Матавж
|65′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
|74′
Александр Бюттнер
Макс Кларк
|78′
Брайан Линссен
Лукас Гёртлер
|78′
Рико Штридер
Урби Эмануэлсон
|81′
Сириль Дессерс
Мичел Крамер
|81′
Лукас Гёртлер
Марк ван дер Марел
|87′
|48%
|Владение мячом
|52%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Утрехт
Расстановка 4‑3‑3
16
Марсман
17
Клайбер
13
Бергстрём
14
Янссен
24
Гавори
2
ван дер Марел
28
Эмануэлсон
10
Густафссон
7
Керк
30
Крамер
22
ван де Стрек
22
Пасвеер
8
Караваев
3
Ван дер Верфф
30
Дуки
5
Кларк
10
Дауда
17
Сереро
18
Эдегор
25
Фор
11
Линссен
29
Бейтинк
Витесс
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. По словам российского специалиста, у его футболистов накопилась огромная усталость в конце сезона.
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