Футбол

Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей командыВести.Ru 00:39

Утрехт — Витесс
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Галгенвард»
Зандер ван де Стрек
18′
23′
Тулани Сереро
31′
Тим Матавж
65′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
74′
Александр Бюттнер
Макс Кларк
78′
Брайан Линссен
Лукас Гёртлер
78′
Рико Штридер
Урби Эмануэлсон
81′
Сириль Дессерс
Мичел Крамер
81′
Лукас Гёртлер
Марк ван дер Марел
87′
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. По словам российского специалиста, у его футболистов накопилась огромная усталость в конце сезона.
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