Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей командыВести.Ru 00:39
Зандер ван де Стрек
|18′
|23′
Тулани Сереро
|31′
Тим Матавж
|65′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
|74′
Александр Бюттнер
Макс Кларк
|78′
Брайан Линссен
Лукас Гёртлер
|78′
Рико Штридер
Урби Эмануэлсон
|81′
Сириль Дессерс
Мичел Крамер
|81′
Лукас Гёртлер
Марк ван дер Марел
|87′
|48%
|Владение мячом
|52%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Утрехт
Расстановка 4‑3‑3
16
Марсман
17
Клайбер
13
Бергстрём
14
Янссен
24
Гавори
2
ван дер Марел
28
Эмануэлсон
10
Густафссон
7
Керк
30
Крамер
22
ван де Стрек
22
Пасвеер
8
Караваев
3
Ван дер Верфф
30
Дуки
5
Кларк
10
Дауда
17
Сереро
18
Эдегор
25
Фор
11
Линссен
29
Бейтинк
Витесс
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20. По словам российского специалиста, у его футболистов накопилась огромная усталость в конце сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Битва Слуцкого и Адвоката в первом матче плей-офф за Лигу Европы завершилась вничью
Евро-футбол.рувчера в 16:48
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Культура
Шоу «Кто хочет стать миллионером» приказало долго жить в США
Ветеран американского телевидения шоу «Кто хочет стать миллионером» уже не будет выходить в эфир через несколько месяцев.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено в 03:40
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Умер Пьер Ате
Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Обновлено в 01:00
Экономика
Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть
Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Космос
Химия звезд проливает новый свет на колбасу Gaia
Используя только информацию о химических следах звезд Gaia, исследователи более точно определили возраст галактики.
Обновлено 23 мая в 10:58
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном
Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Космос
На видео сняли «поезд» из спутников Илона Маска
Обновлено в 07:15
Происшествия
Десять альпинистов погибли за неделю при восхождении на Эверест
Отмечается, что всего с начала альпинистского сезона в Гималаях при покорении вершин выше восьми тысячи метров погибли 20 человек.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Анна Седокова посоветовала не общаться с парнями на 10 лет старше
Спортсмен был на десять лет старше возлюбленной и производил впечатление надежного мужчины.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео
Сам Потап в день свадьбы опубликовал новый трек и снял клип-«признание», который называется «Константа».
Обновлено 23 мая в 22:28
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00