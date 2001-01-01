Тренер «Вильярреала»: «Проиграли „Валенсии“ несправедливо»Sports.ru 00:33

Политика Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Происшествия Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.

Футбол «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом «Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.

Армия и оружие Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.

Гаджеты Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.

Политика Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Политика Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы «Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Экономика Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).

Общество Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.

Экономика Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви на три месяца Басманный суд до середины июля продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого накануне перевели из СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Политика ЕС выделит €2 млн на укрепление свободы слова в Белоруссии Евросоюз выделит €2 млн на содействие обеспечению «свободного потока информации» и росту профессионализма журналистов в Белоруссии.

Происшествия Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском районном суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Политика Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.

Общество Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.

Армия и оружие Американский танк «Шерман» примет участие в параде Победы в Хабаровске Американский танк времен войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, примет участие в параде Победы в Хабаровске.

Армия и оружие NI констатировал беспомощность США в Арктике Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.