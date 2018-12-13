Футбол

Тренер «Вильярреала»: «Могли забивать „Спартаку“ больше»
Sports.ru
вчера в 16:06

Главный тренер «Вильярреала» Луис Гарсия Пласа поделился мнением о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sports.ruвчера в 16:06

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Тренер «Вильярреала»: «Могли забить „Спартаку“ и больше голов»

Soccer.ruвчера в 20:58

Главный тренер «Вильярреала»: «Надеюсь, победа над „Спартаком“ - начало чего-то нового»

Sportbox.RUвчера в 18:37

Главный тренер «Вильярреала»: «Надеюсь, победа над „Спартаком“ - начало чего-то нового»

Матч ТВвчера в 18:37

Тренер заявил, что «Вильярреал» мог забить «Спартаку» ещё больше

RT на русскомвчера в 18:27

Тренер «Вильярреала»: могли забивать «Спартаку» ещё

Чемпионатвчера в 17:56

Тренер «Вильярреала» считает, что его команда должна была крупнее обыгрывать «Спартак»

Свободная Прессавчера в 17:13

Тренер «Вильярреала»: «Могли забивать „Спартаку“ больше»

Sports.ruвчера в 16:06
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 00:30, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол

Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

«Милан» впервые в XXI веке не вышел из группы в еврокубке

«Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубковом турнире. 19 лет назад это случилось в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

«Види» и «Челси» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Марселя»

Обновлено вчера в 20:23
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

«Арсенал» – «Карабах». Косьельни сыграл впервые в сезоне после травмы

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни принял участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0). 33-летний француз впервые в сезоне вышел на поле после того, как в мае получил разрыв ахиллова сухожилия.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено вчера в 18:48
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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