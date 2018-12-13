Футбол

Тренер «Вильярреала»: «Могли забить „Спартаку“ и больше голов»
Soccer.ru
вчера в 20:58

Главный тренер "Вильярреала" Луис Гарсия Пласа прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Soccer.ruвчера в 20:58

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Тренер «Вильярреала»: «Могли забить „Спартаку“ и больше голов»

Soccer.ruвчера в 20:58

Главный тренер «Вильярреала»: «Надеюсь, победа над „Спартаком“ — начало чего-то нового»

Sportbox.RUвчера в 20:24

Главный тренер «Вильярреала»: «Надеюсь, победа над „Спартаком“ — начало чего-то нового»

Матч ТВвчера в 20:23

Тренер заявил, что «Вильярреал» мог забить «Спартаку» ещё больше

RT на русскомвчера в 18:27

Тренер «Вильярреала»: могли забивать «Спартаку» ещё

Чемпионатвчера в 17:56

Тренер «Вильярреала» считает, что его команда должна была крупнее обыгрывать «Спартак»

Свободная Прессавчера в 17:13

Тренер «Вильярреала»: «Могли забивать „Спартаку“ больше»

Sports.ruвчера в 16:06
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

В Лиге Европы определились все команды, которые примут участие в 1/16 финала турнира.
Обновлено в 00:43
Футбол

«Зенит» потерпел поражение от «Славии»

«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»

"Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
Обновлено в 01:30
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей шестого тура группового этапа футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол

Три игрока ЦСКА попали в команду недели Лиги Чемпионов

Сразу три игрока московского ЦСКА попали в символическую сборную тура Лиги Чемпионов, опубликованную на официальном сайте УЕФА.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с экс-футболистом Савиным

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Евгением Савиным, который известен сейчас, прежде всего, в качестве автора популярного видеоблога «КраСава».
Обновлено в 01:53
Футбол

Маурицио Сарри: «Игроки „Челси“ сделали много тактических ошибок»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал ничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "МОЛ-Види" (2:2).
Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Египет подал заявку на проведение Кубка Африки по футболу в 2019 году

Египетская футбольная ассоциация (EFA) отправила Африканской конфедерации футбола (CAF) официальную заявку на проведение Кубка африканский наций в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол

«Арсенал» победил «Карабах» в заключительном туре группового этапа ЛЕ

Лондонский "Арсенал" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Роналдо хочет забрать нападающего «Реала» в «Вальядолид»

Президент «Вальядолида» Роналдо подтвердил, что обратился к «Реалу» с предложением взять в аренду нападающего Винисиуса Жуниора.
Обновлено в 01:36
Футбол

Брендан Роджерс: «„Селтик“ обошел „Лейпциг“, чему я очень рад»

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс остался доволен выходом команды в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:22
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Денис Черышев: «Отец всегда знает, какие слова мне нужно сказать»

Отец всегда знает, какие слова сказать.
Обновлено в 00:42
Футбол

Мурат Искаков: «Тамбов» приложит все усилия для выхода в премьер-лигу

Главный тренер Тамбова Мурат Искаков высказался о возможном выходе команды в премьер-лигу.
Обновлено в 01:56
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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