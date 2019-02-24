Тренер «Валенсии» назвал «Краснодар» не очень авторитетной командойНева Спорт 01:13

Главный тренер испанской «Валенсии» Мартин Гарсия Торал рассказал о своих ожиданиях от встречи с «Краснодаром» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Торал отметил, что ему трудно дать оценку этой команде, поскольку он видел её только в игре группового этапа с «Севильей».

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Тренер «Валенсии» назвал «Краснодар» не очень авторитетной командой

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