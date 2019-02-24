Футбол
Тренер «Валенсии» назвал «Краснодар» не очень авторитетной командойRT на русском 02:17
|37′
Кристоффер Ульссон
Александар Драгович
|42′
|61′
Кристоффер Ульссон
Юрий Газинский
Кай Хавертц
Юлиан Баумгартлингер
|66′
|70′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
|77′
Виктор Классон
Дмитрий Стоцкий
|81′
Маурисио Перейра
|84′
Магомед Сулейманов
Александар Драгович
Исаак Телин
|86′
Чарлес Арангис
|87′
|90′+3′
Дмитрий Стоцкий
Байер
Расстановка 4‑3‑3
1
Градецки
23
Вайзер
11
Телин
4
Та
18
Венделл
15
Баумгартлингер
20
Арангис
10
Брандт
31
Фолланд
13
Аларио
9
Бэйли
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
33
Перейра
7
Вандерсон
93
Сулейманов
89
Стоцкий
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. «Трудно дать оценку «Краснодару», так как я не очень хорошо знаком с этой командой», — цитирует специалиста EFE.
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