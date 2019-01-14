Тренер «Уфы» Уильям Артур де Оливейра присоединился к «Зениту», сообщает телеграм-канал sport_inside. Видеть этого специалиста в петербургском клубе хотел лично главный тренер команды Сергей Семак. Летом он уже пытался пригласить бразильца, с которым ранее работал в «Уфе».

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