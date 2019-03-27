Футбол
«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером КириченкоТАСС 03:42
Футбольный клуб "Уфа" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Кириченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кириченко был утвержден на должности главного тренера "Уфы" в декабре 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Здоровье
В Самарской области создадут три сосудистых центра
Уходит драгоценное время, - рассказал глава региона. По его словам, необходимо создать новые сосудистые центры.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что при задержании правоохранители общались с ним корректно и силу не применяли.
Обновлено в 04:41
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей
Стал известен рейтинг клубов КХЛ
Стал известен рейтинг клубов КХЛ.
Обновлено в 04:06
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Саратовцы стали активнее платить взносы за капитальный ремонт
В Саратовской области уровень собираемости взносов за капитальный ремонт превысил 80%.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Поставщик компьютеров для МВД попал под следствие
Создатель и владелец компаний, поставляющих МВД отечественные компьютеры, Всеволод Опанасенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем
Самолет компании Southwest Airlines вернулся обратно в аэропорт из-за проблем с работой двигателя.
Обновлено в 03:14
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%
Обновлено в 02:25
Политика
В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР
Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
В Великобритании умерла самая уродливая собака-модель
В Великобритании в возрасте 16 лет умерла самая уродливая собака в стране — кобель китайской хохлатой породы по кличке Чейз.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
В подвале государственного театра киноактера в центре Москвы обнаружен человеческий череп.
Обновлено в 03:52
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Юлия Такшина: «После разрыва с Григорием Антипенко было паршиво»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Обновлено в 04:17
Происшествия
НАК отметил рост случаев саморадикализации российской молодежи
Национальный антитеррористический комитет (НАК) отмечает рост числа фактов саморадикализации молодых людей без какой-либо предварительной обработки или вербовки.
Обновлено в 05:05
Авто
Audi выпустит конкурента электрического седана Tesla Model 3
Напомним, на прошедшем в Женеве автосалоне немецкий автопроизводитель показал совершенно новый кроссовер Audi Q4 e-Tron и ряд других электрических прототипов.
Обновлено вчера в 15:30
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34