Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером КириченкоТАСС 03:42

Футбольный клуб "Уфа" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Кириченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кириченко был утвержден на должности главного тренера "Уфы" в декабре 2018 года.
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