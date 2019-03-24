Тренер Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семьеREGNUM 19:53

Говорят, что Бог дает нам ношу по заслугам и силам. Господи, я очень благодарна тебе, что многолетний труд принес наивысшие спортивные плоды. И дай нам силы, Господи, чтобы перелистнуть эту страницу жизни. Только сейчас я могу сказать, спустя год, что я перелистала.

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Тренер Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

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