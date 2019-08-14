Футбол
Тренер «Туна»: Шюррле изменил игру футболистов «Спартака» в атакеТАСС 10:29
Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер отметил, что появление Андре Шюррле в составе "Спартака" изменило игру в атаке российской команды. Об этом Шнайдер рассказал на пресс-конференции в среду.
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Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Здоровье
Ситуация с энтеровирусной инфекцией в Ростове обострилась
На 1 августа в эпидемический процесс по заболеванию энтеровирусной инфекцией вовлечено девять территорий Ростовской области.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено в 08:16
Политика
Литва потребовала сохранить Украине транзит газа
Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Транспорт
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В Совбезе России обвинили США в намерении применить ядерный арсенал
Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, зачем США хотят придать легитимность своим обвинениям других стран якобы в совершении кибератак.
Обновлено в 11:12
Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Футбол
Алана Мамаева навестила супруга в белгородской колонии
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Общество
В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту
В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:52
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Футбол
Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского
Обновлено в 04:22