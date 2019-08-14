Футбол
Тренер «Туна»: Шюррле изменил игру футболистов «Спартака» в атакеТАСС 10:29
Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер отметил, что появление Андре Шюррле в составе "Спартака" изменило игру в атаке российской команды. Об этом Шнайдер рассказал на пресс-конференции в среду.
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По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
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Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
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Авто
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Первые фотографии новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.
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4A Games и Дмитрий Глуховский работают над продолжением Metro Exodus
Сегодня THQ Nordic провела презентацию для инвесторов, в ходе которой исполнительный директор компании Ларс Вингефорс подтвердил, что 4A Games разрабатывает новую игру в серии Metro.
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«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
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Обновлено вчера в 01:09
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Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
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