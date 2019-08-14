Футбол

Тренер «Туна»: Шюррле изменил игру футболистов «Спартака» в атакеТАСС 10:29

Спартак — Тун
завтра
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер отметил, что появление Андре Шюррле в составе "Спартака" изменило игру в атаке российской команды. Об этом Шнайдер рассказал на пресс-конференции в среду.
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