Футбол
Тренер «Туна»: Шюррле изменил игру футболистов «Спартака» в атакеТАСС 10:29
Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Тун" Марк Шнайдер отметил, что появление Андре Шюррле в составе "Спартака" изменило игру в атаке российской команды. Об этом Шнайдер рассказал на пресс-конференции в среду.
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Хантсман заявил об отсутствии у США планов размещать ракеты в Европе
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Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
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Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
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Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Происшествия
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В США зафиксировали новый признак грядущей рецессии
В США на долговом рынке зафиксировали новый признак приближающейся рецессии.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
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Обновлено в 21:17
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено в 08:21
Финансы
Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублей
Рубль ускорил снижение, доллар превысил отметку в 66 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Космос
Жизнь красной звезды глазами астрономов
Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
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Политика
В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины
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Обновлено в 12:43
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
Футбол
Миладиновича отстранили на четыре матча за сломанный нос Чалова
Столкновение Миладиновича и Чалова произошло в матче ЦСКА — «Сочи» на «ВЭБ-Арене» в добавленное ко второму тайму время.
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Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Общество
В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту
Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» победил в 44 розыгрыше Суперкубка УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
Обновлено в 17:50
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено в 09:25
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Народный артист Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге
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