Футбол
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»Газета.Ru04:55
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт". Аргентинский специалист заявил, что устал от неверной информации в СМИ.
Газета.Ru04:55
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Почеттино: «Лучше пусть слухи связывают меня с „Реалом“, чем с увольнением»
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