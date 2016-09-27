Футбол

Тренер «Тоттенхэма» одержал с командой сто побед
Газета.Ru
вчера в 18:50

Тоттенхэм — Бернли
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Уэмбли»
63′
Роберт Брэди
Лукас Моура
Кристиан Эриксен
65′
68′
Фил Бардсли
Оливер Скипп
Сон Хын Мин
75′
80′
Эшли Барнс
Крис Вуд
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
82′
Кристиан Эриксен
90′+1′
90′+2′
Роберт Брэди
Джеффри Хендрик
90′+3′
Аарон Леннон
Сэм Воукс
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино одержал вместе с командой 100 побед, сообщает "Советский спорт". В матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" с минимальным счетом переиграл "Бернли". Эта победа стала сотой для Почеттино на посту главного тренера команды.
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