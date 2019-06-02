Футбол

Тренер «Томи»: «Зимой никто не думал, что мы будем в стыках»Sports.ru вчера в 12:12

Просил ребят не думать о результате, а думать об игре. Играть, как в детстве, но с моими требованиями в обороне и атаке.
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Главный тренер «Томи» Василий Баскаков: По счету осадок есть, что второй не забили

Советский спорт00:42

Баскаков: «Перед матчем с „Уфой“ просил ребят сыграть, как в детстве, без оглядки на результат»

Sport24.ruвчера в 12:02

«Этот день уже другим не будет». Баскаков - о матче «Томь» - «Уфа»

Спорт-Экспрессвчера в 09:15

Василий Баскаков — о матче с «Уфой»: «Результат обидный, должны были выжимать больше»

Матч ТВвчера в 09:27

Баскаков: «Во втором тайме чуть удача улыбнись, всё могло развернуться»

Евро-футбол.рувчера в 09:21

Василий Баскаков — о матче с «Уфой»: «Результат обидный, должны были выжимать больше»

Sportbox.RUвчера в 09:27

Тренер «Томи»: «Зимой никто не думал, что мы будем в стыках»

Sports.ruвчера в 12:12
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Общество

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева впервые показала лицо сына в новом семейном видео

Ролик был создан под новый семейный трек.
Обновлено вчера в 08:20
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Футбол

Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

Обновлено в 03:23
Происшествия

Экс-директора клиники Мешалкина задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина и бывшего депутата Заксобрания Александра Караськова.
Обновлено в 03:59
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Игры

Тодд Говард: «Мы знали, что у Fallout 76 будут проблемы»

Глава Bethesda Тодд Говард дал интервью изданию IGN, в котором заявил, что студия была готова к холодному приёму Fallout 76.
Обновлено в 03:26
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Политика

Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах

Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Политика

Кадыров назвал причину сноса памятника Жукову в Харькове

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился сносом памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:24
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
Обновлено в 04:32
Экономика

Россияне стали есть меньше мяса

Бедность не победить, падение доходов не переломить: прогноз на 2019 год Участники рынка не считают самообеспеченность свининой причиной застоя в производстве.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали.
Обновлено вчера в 20:55
Гаджеты

Xiaomi ответила Oppo собственным смартфоном с подэкранной камерой

Обновлено в 04:17
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Политика

Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Запорожская АЭС отключила энергоблок №5

Обновлено в 03:45
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье

Когда в седьмой больнице Волгограда откроется реабилитационный центр

Реацентр в больнице № 7 в Волгограде построят в ближайшие годы. Об этом в 2018-м заявил губернатор Андрей Бочаров.
Обновлено вчера в 22:34
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Василий Владимирович Баскаков
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позиции защитника. В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Томь».
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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