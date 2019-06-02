Футбол
Тренер «Томи»: «Зимой никто не думал, что мы будем в стыках»Sports.ru вчера в 12:12
Просил ребят не думать о результате, а думать об игре. Играть, как в детстве, но с моими требованиями в обороне и атаке.
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Василий Баскаков — о матче с «Уфой»: «Результат обидный, должны были выжимать больше»
Sportbox.RUвчера в 09:27
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Общество
В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева впервые показала лицо сына в новом семейном видео
Ролик был создан под новый семейный трек.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Происшествия
Экс-директора клиники Мешалкина задержали в Новосибирске
В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина и бывшего депутата Заксобрания Александра Караськова.
Обновлено в 03:59
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Игры
Тодд Говард: «Мы знали, что у Fallout 76 будут проблемы»
Глава Bethesda Тодд Говард дал интервью изданию IGN, в котором заявил, что студия была готова к холодному приёму Fallout 76.
Обновлено в 03:26
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Политика
Кадыров назвал причину сноса памятника Жукову в Харькове
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился сносом памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:24
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Футбол
«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром
"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
Обновлено в 04:32
Экономика
Россияне стали есть меньше мяса
Бедность не победить, падение доходов не переломить: прогноз на 2019 год Участники рынка не считают самообеспеченность свининой причиной застоя в производстве.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали.
Обновлено вчера в 20:55
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Запорожская АЭС отключила энергоблок №5
Обновлено в 03:45
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье
Когда в седьмой больнице Волгограда откроется реабилитационный центр
Реацентр в больнице № 7 в Волгограде построят в ближайшие годы. Об этом в 2018-м заявил губернатор Андрей Бочаров.
Обновлено вчера в 22:34