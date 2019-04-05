Хоккей
Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей командыRT на русском 03:59
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о достижении нападающего команды Никиты Кучерова, который установил рекорд среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Ученые установили главную причину рака
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Политика
Президент поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем
Глава российского государства Владимир Путин поздравил председателя верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко с юбилеем.
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На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
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Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Здоровье
В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено вчера в 10:52
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
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Политика
Ассанж потребовал от властей Швеции компенсации судебных расходов
Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции 9,25 миллиона шведских крон (около одного миллиона долларов) в качестве компенсации за судебные издержки в связи с расследованием обвинений в его адрес.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Петербурге эвакуировали около 700 школьников
Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Космос
ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля
Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max может получить процессор AMD
Портативная игровая консоль GPD Win 2 Max может получить процессор AMD.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
Обновлено в 04:04
Авто
Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan
Автомобиль обзавелся ярким мармеладным окрасом, независимо от того, что такой цвет хорошо подходит транспортному средству, что-то более сдержанное подошло бы намного больше.
Обновлено в 04:45
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов
Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
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На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено 05 апреля в 16:26
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в матче 22-го тура премьер-лиги
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30