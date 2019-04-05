Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей командыRT на русском 03:59

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о достижении нападающего команды Никиты Кучерова, который установил рекорд среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды

Все про Спорт ру

Политика Президент поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем Глава российского государства Владимир Путин поздравил председателя верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко с юбилеем.

Происшествия На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Политика Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.

Здоровье В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией «Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.

Хоккей Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.

Политика Ассанж потребовал от властей Швеции компенсации судебных расходов Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции 9,25 миллиона шведских крон (около одного миллиона долларов) в качестве компенсации за судебные издержки в связи с расследованием обвинений в его адрес.

Происшествия В Петербурге эвакуировали около 700 школьников Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.

Космос ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Технологии Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.

Происшествия В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.

Происшествия В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1 Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Происшествия На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Политика Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.

Авто Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan Автомобиль обзавелся ярким мармеладным окрасом, независимо от того, что такой цвет хорошо подходит транспортному средству, что-то более сдержанное подошло бы намного больше.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Гаджеты Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.