Хоккей

Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей командыRT на русском 03:59

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о достижении нападающего команды Никиты Кучерова, который установил рекорд среди российских игроков по очкам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Если бы Никита Кучеров играл в 1992 году, то набрал бы гораздо больше очков!» Все о великом рекорде форварда «Тампы»

Матч ТВ04:40

«Бостон» - «Тампа-Бэй»: встреча лидеров турнира

Все про Спорт ру05 апреля в 11:47

Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Sport24.ru03:49

Никита Кучеров — вторая звезда последнего дня регулярного чемпионата НХЛ

Чемпионат03:07

Кучеров – о рекорде: Это успех всей команды

Советский спортвчера в 16:20

Великий сезон русского бомбардира. Главные рекорды Кучерова, который войдут в историю НХЛ

Спорт-Экспресс04:50

Рекорды Овечкина и Кучерова и неудача Ковальчука. Итоги регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Наука

Ученые установили главную причину рака

Обновлено в 02:45
Политика

Президент поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем

Глава российского государства Владимир Путин поздравил председателя верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко с юбилеем.
Обновлено в 01:12
Происшествия

На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Здоровье

В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией

«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено вчера в 10:52
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
Обновлено в 01:40
Политика

Ассанж потребовал от властей Швеции компенсации судебных расходов

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции 9,25 миллиона шведских крон (около одного миллиона долларов) в качестве компенсации за судебные издержки в связи с расследованием обвинений в его адрес.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В Петербурге эвакуировали около 700 школьников

Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Космос

ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Технологии

Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только

По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Гаджеты

Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max может получить процессор AMD

Портативная игровая консоль GPD Win 2 Max может получить процессор AMD.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву

Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.
Обновлено в 04:04
Общество

Москвичи смогут помыть памятники Ленину и Марксу в парке «Музеон»

Обновлено в 04:10
Авто

Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan

Автомобиль обзавелся ярким мармеладным окрасом, независимо от того, что такой цвет хорошо подходит транспортному средству, что-то более сдержанное подошло бы намного больше.
Обновлено в 04:45
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Гаджеты

Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Обновлено 05 апреля в 16:26
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в матче 22-го тура премьер-лиги

Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никита Игоревич Кучеров
Российский хоккеист
Российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Могильный
Хоккеист
Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член тройного золотого клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное