Футбол

Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»Российская газета 10:40

Главный тренер футбольного "Спартака" Олег Кононов выступил на концерте, посвященном 97-летию клуба.
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«Спартак» вместе с болельщиками отпраздновал 97-летие клуба

Матч ТВ09:26

Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

Газета.Ru09:21

Кононов - болельщикам "Спартака": "Единство и вера - это то, что нам сейчас нужно." ВИДЕО

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Измайлов — болельщикам: «Спартак» — воистину народная команда. В единстве наша сила»

Sport24.ru09:04

Наиль Измайлов: «Спасибо за то, что ваше сердце со „Спартаком“»

Спорт-Экспресс09:39

Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

Чемпионат09:10

Олег Кононов: «Единство и вера – то, что сейчас нужно „Спартаку“»

Sports.ru09:27
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Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)

Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
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Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
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Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика

В Нацполиции Украины назвали число нарушений в «день тишины»

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что на Украине в «день тишины» полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве

Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек

Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака

Свадьбу Семен и Карина сыграли 12 сентября 2012 года.
Обновлено в 09:55
Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Политика

Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В Подмосковье после аварии восстановили электроснабжение

Обновлено в 07:00
Происшествия

На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей

Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Политика

Порошенко опубликовал «компромат» на жену Зеленского

Обновлено в 10:21
Армия и оружие

В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара

Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
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В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
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В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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