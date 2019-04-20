Футбол

Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»Российская газета 10:40

Главный тренер футбольного "Спартака" Олег Кононов выступил на концерте, посвященном 97-летию клуба.
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Фанаты «Спартака» потребуют перемен?

Спорт-Экспресс13:00

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Матч ТВ09:26

Олег Кононов: «Единство и вера – то, что сейчас нужно „Спартаку“»

Sports.ru09:27

Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

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Измайлов — болельщикам: «Спартак» — воистину народная команда. В единстве наша сила»

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Кононов - болельщикам "Спартака": "Единство и вера - это то, что нам сейчас нужно." ВИДЕО

Sport.ru10:13

Кононов назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

Газета.Ru09:21
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