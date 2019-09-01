Футбол

Lenta.ruLenta.ruТренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график. Слова специалиста передает Sports.ru.
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