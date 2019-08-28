Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»

Спартак — Брага
завтра
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния. Однако он знает, как этому помешать.
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