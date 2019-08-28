Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния. Однако он знает, как этому помешать.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Космос В Великобритании завершили сборку марсохода Rosalind Franklin В Великобритании специалисты Европейского космического агентства полностью завершили сборку марсохода Rosalind Franklin.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Экономика Китайский гигант ZTE отчитался о взлете чистой прибыли на 119% Один из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования компания ZTE сообщила о 118,8% роста чистой прибыли за первую половину 2019 года, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Политика Партия Зеленского подготовила 465 поправок в конституцию Украины Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в конституцию страны.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Экономика Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.

Происшествия Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.

Политика «Укрэнерго» подала в суд на Россию из-за активов в Крыму Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что передает в арбитражный суд требования в споре об утраченных активах в Крыму.

Здоровье Ученые назвали продукты, которые вызывают рак Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.

Политика Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

Футбол Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном» 22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.

Шоу-бизнес Мария Миронова ждет второго ребенка Популярная актриса находится в положении. Кадры Мироновой с округлившимся животом появились в ее микроблоге.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне» Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".

Экономика Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.

Общество В Москве повысили минимальный размер пенсии Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.

Здоровье Названы пять неоправданных утверждений о сладостях От сладостей набирают лишний вес Ученые доказали, что само по себе сладкое к увеличению массы не приводит.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Происшествия Власти Подмосковья наградят рабочих, спасших семью из горящего дома Рабочих, спасших из горящей квартиры семью из трех человек в Видном, наградят власти региона, сообщили РИА Новости в подмосковном министерстве ЖКХ.

Космос NASA создаёт атомные часы для дальнего космоса В случае, если итоги эксперимента будут признаны удачными, такие атомные часты NASA планирует использовать в одном из своих беспилотных кораблей, который отправят в дальний космос.