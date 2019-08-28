Футбол

Вести.RuВести.RuТренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»

Спартак — Брага
завтра
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния. Однако он знает, как этому помешать.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Олег Кононов: Тренируем перед «Брагой» пенальти

Советский спорт12:23

Московский «Спартак» будет биться за Лигу Европы с «Брагой» дома

Комсомольская правда06:58

Вратарь «Браги»: сделаем всё, чтобы серии пенальти в игре со «Спартаком» не было

Чемпионат13:12

Эксперт: игрокам «Спартака» нельзя сильно раскрываться в матче с «Брагой»

РИА Новости07:21

Главный тренер «Браги»: «Не вижу слабых сторон у «Спартака»

Матч ТВ13:12

Кононов знает, как обыграть «Брагу», у «Спартака» нет слабых сторон. Главные слова перед матчем ЛЕ

Sport24.ru13:45

Кононов понимает, как победить «Брагу». А Мирзов cо смехом призвал бить Ларссона

Спорт-Экспресс14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Политика

Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Армия и оружие

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам

Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Футбол

Подольски хочет сыграть на Олимпиаде

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски заявил, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.
Спорт-Экспресс 14:04
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru 04:55
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Политика

Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Теннис

Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

RT на русском 00:22
Армия и оружие

Актер и режиссер Сергей Пускепалис фактически одобрил убийства украинских военных в Донбассе

Конфликт на востоке Украины режиссер сравнил с Великой Отечественной войной.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал смерть дочери

Отец погибшей в Турции 12-летней девочки Андрис Лейкуцис прокомментировал смерть дочери. Об этом он рассказал в соцсети.
Газета.Ru 14:42
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие

Иностранным журналистам показали российские базы в Сирии

Министерство обороны РФ организовало для западных журналистов «день открытых дверей» на российской авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе в Сирии.
ТК Звезда 01:39
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Политика

Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
RT на русском 14:45
Футбол

Сутормин передал своему первому тренеру миллион рублей

Полузащитник футбольного «Зенита» Алексей Сутормин перевёл миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.
News.ru 08:58
Космос

Как бы выглядел СССР в 2019 году

Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Происшествия

Под завалами здания в Новосибирске нашли третьего погибшего

Третий погибший извлечён из-под завалов после обрушения на стройке в Новосибирске, под завалами больше нет людей.
RT на русском 05:40
Политика

«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму

Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Армия и оружие

Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Журналистская правда 08:20
Здоровье

Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
Политика

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Политика

Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное