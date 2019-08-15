Футбол
Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего видаИзвестия 18:14
Ранее фанаты «Спартака» на матче против «Тамбова» провели акцию, критикуя внешний вид специалиста. Они вывесили на секторе несколько пиджаков, а также скандировали: «Уходи, пиджак».
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Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
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Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье
В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.
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Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
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Авто
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Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
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Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
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Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
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