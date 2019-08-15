Ранее фанаты «Спартака» на матче против «Тамбова» провели акцию, критикуя внешний вид специалиста. Они вывесили на секторе несколько пиджаков, а также скандировали: «Уходи, пиджак».

Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего вида

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321 В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Армия и оружие За неделю 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ В Министерстве обороны РФ рассказали о разведывательной активности у воздушных границ России за неделю.

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

Политика Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца» Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Здоровье В Минздраве предложили провести «пилот» по введению четырёхдневки Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с News.ru предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Общество Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.

Технологии Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Армия и оружие Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.