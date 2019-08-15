Футбол

Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего видаИзвестия 18:14

Ранее фанаты «Спартака» на матче против «Тамбова» провели акцию, критикуя внешний вид специалиста. Они вывесили на секторе несколько пиджаков, а также скандировали: «Уходи, пиджак».
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Кононов: «В костюме вы меня еще увидите»

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Олег Кононов: В костюме вы меня еще увидите

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Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сегодня без пиджака»

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Олег Кононов: В костюме вы меня еще увидите

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Спорт-Экспресс15:41

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Газета.Ru16:25
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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