Футбол
Тренер «Спартака»: «Хотим победить на турнире в Катаре»Спорт-Экспресс вчера в 07:58
Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов отметил важность предстоящего турнира на сборе в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер". По его словам, команда ставит только самые высокие задачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Что потеряют ЦСКА и «Краснодар», отказавшиеся от Катара: дерби, двойная месть Дзюбы и отсутствие ничьих
Спорт уик-эндвчера в 09:30
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Экономика
«Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» объединяются
Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" заявили об объединении.
Обновлено в 10:52
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении людей в центре Москвы, сравнил россиян с парнокопытными.
Обновлено в 08:56
Авто
Автомобили каршеринга оборудуют скрытыми камерами
Обновлено вчера в 23:43
Технологии
Uber разработает беспилотные велосипеды и электроскутеры
Обновлено в 07:47
Технологии
WhatsApp ограничил отправку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Авто
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа
Обновлено в 09:02
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Китайская компания Geely выводит на российский рынок обновленный кроссовер X7.
Обновлено в 09:10
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Подводя предварительные итоги своего расследования, китайские власти заявили, что им удалось подтвердить рождение двух девочек-близнецов с отредактированными ДНК и беременность ещё одной женщины, также участвовавшей в эксперименте ученого по имени Хэ Цзянькуй.
Обновлено в 07:14
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 08:03
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов
Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Петербург разорвал все контракты с «Метростроем»
Правительство Петербурга решило расторгнуть с компанией «Метрострой» — монополистом по строительству метро в Северной столице — все контракты на строительство трех линий метрополитена.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
Обновлено в 05:48
Авто
В России будут выпускать вариаторы Jatco
Производство бесступенчатых трансмиссий японской фирмы Jatco наладят в России.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE
На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
В Магнитогорске начали проверку после сообщений об угрозе взрывов
В Магнитогорске с самого утра идет проверка по факту появления анонимных сообщений об угрозе взрывов.
Обновлено в 03:00
Политика
ЕС ввел санкции против главы ГРУ из-за отравления Скрипалей
В числе лиц, в отношении которых введены ограничительные меры из-за инцидента в Солсбери, глава ГРУ РФ и его заместитель.
Обновлено в 06:48
Общество
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на блогера
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в Московскую транспортную прокуратуру на оскорбления со стороны блогера и бизнесмена Александра Соколовского.
Обновлено в 08:13
Происшествия
126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу
Обновлено в 10:04
Общество
Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери
Обновлено в 06:48
Авто
Chevrolet собрала пикап Silverado из кубиков Lego
Компания Chevrolet представила полноразмерную копию пикапа Silverado.
Обновлено в 09:53
Космос
Кровавое лунное затмение началось над Москвой
Кроваво-красное лунное затмение могут наблюдать жители Москвы и северных регионов России.
Обновлено в 01:53
Кино
Трамп номинирован на антипремию «Золотая малина»
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В Венесуэле схватили группу мятежных военных
Вооружённые силы Венесуэлы сообщили о захвате мятежных военных, которые завладели оружием и поставили под угрозу жизни двух чиновников.
Обновлено в 08:52
ЖКХ
В Подмосковье проводят внеплановые проверки газового оборудования
С 16 по 24 января в Подмосковье проводится проверка внутридомового газового оборудования (ВДГО) и приборов.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Сообщения о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске не подтвердились
Спам-сообщения о якобы готовящихся терактах, разосланные жителям и организациям Магнитогорска Челябинской области, не нашли подтверждения.
Обновлено в 06:50
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска
Пресс-служба «АвтоВАЗ» объявила о действующих до конца января скидках на покупку автомобилей Lada 2018 года выпуска.
Обновлено в 01:35