Футбол

Тренер «Спартака»: «Хотим победить на турнире в Катаре»Спорт-Экспресс 07:58

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов отметил важность предстоящего турнира на сборе в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер". По его словам, команда ставит только самые высокие задачи.
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Карпин против «Спартака» Еременко против Кононова

Спорт-Экспресс16:05

Черчесов утром 21 января прибудет в Катар на ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР

Матч ТВ13:45

«Спартак» - «Ростов»: смогут ли «красно-белые» сыграть надежно в обороне?

Все про Спорт ру10:21

Черчесов утром 21 января прибудет в Катар на ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР

Sportbox.RU13:45

Для кого Матч ТВ проведёт футбольный турнир в Катаре

Евро-футбол.рувчера в 08:20
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Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

Обновлено в 08:59
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Политика

В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил

Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
Обновлено в 15:15
Авто

«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»

Концепт-кар «Рапан», привезенный «АвтоВАЗом» на Парижский автосалон в 1998 году, был электрокаром.
Обновлено в 09:53
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Общество

Чиновники в Таганроге выдали малоимущей семье пособие в 47,5 рубля

Малоимущей неполной семье в Таганроге чиновники в соответствии с областным законом назначили пособие в размере 47,5 рубля на один месяц.
Обновлено в 15:43
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Общество

Первые лицензированные женщины-гиды появятся в Саудовской Аравии

Около 150 женщин из Саудовской Аравии подали заявки на получение статуса лицензированных туристических гидов первыми в истории королевства.
Обновлено в 16:42
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Общество

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Кино

Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна

Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
Обновлено в 11:20
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Авто

Назван топ-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке

Автоэксперты назвали пятёрку самых востребованных иномарок на вторичном рынке в России за 2018 год.
Обновлено в 16:04
Гаджеты

Компания Apple вернула в продажу iPhone SE

Американская технологическая корпорация Apple вернула в продажу смартфоны iPhone SE.
Обновлено в 09:27
Хоккей

Дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышева одержала победу над командой дивизиона Боброва в финале Матча звезд КХЛ в Казани.
Обновлено в 12:00
Происшествия

При пожаре в Куршевеле погибли два человека

Рано утром 20 января на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах произошёл крупный пожар.
Обновлено в 07:01
Космос

К Земле летит огромный астероид. Названа новая дата конца света

К Земле летит огромный астероид Апофис, в 2068 году он может столкнуться с Землей.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня

Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Интернет

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Обновлено в 05:08
Общество

На Москву надвигаются аномальные морозы

22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.
Обновлено в 01:07
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии

По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
Обновлено в 16:19
Политика

В Афинах проходят массовые протесты против переименования Македонии

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Пензенской области двое детей провалились под лед на реке

Двое детей в воскресенье днем во время прогулки по реке Сура в Пензенской области провалились под лед, один из мальчиков утонул, второй госпитализирован, сообщило областное управление СК РФ.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Под Ульяновском при хлопке бытового газа пострадал человек

Хлопок бытового газа произошел в многоэтажном доме в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области.
Обновлено в 16:37
Авто

Honda представила новый кроссовер Honda CR-V 2019 в Детройте

На Североамериканской автомобильной выставке был представлен кроссовер Honda CR-V пятого поколения.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве

Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:49
Общество

В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова

Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
Обновлено в 13:53
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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