Футбол
Тренер «Спартака»: «Хотим победить на турнире в Катаре»Спорт-Экспресс 07:58
Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов отметил важность предстоящего турнира на сборе в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер". По его словам, команда ставит только самые высокие задачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Обновлено в 19:45
Транспорт
ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке
В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:02
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
Обновлено в 18:23
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек
В Мексике число погибших в результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго увеличилось до 85 человек.
Обновлено в 20:54
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Экономика
Продукты изымают из перепродажи
Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено в 17:35
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января
Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили израильскую атаку
Накануне сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля по Международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Дамаску
Обновлено в 19:50
Авто
«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»
В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Общество
Власти Таганрога выделили многодетной семье пособие в 47,5 рубля
Таганрогские чиновники назначили многодетной неполной семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
«Ростех» поставит силовикам 200 комплектов противодействия БПЛА
Российским силовикам поставят около 200 комплектов с радиоэлектронными ружьями "Пищаль" и многофункциональными комплексами "Ратник", произведенных оружейным концерном "Автоматика".
Обновлено в 21:06
Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
Обновлено в 06:17
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Культура
Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:36
Гаджеты
Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE
На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.
Обновлено в 05:47
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Эксперты рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье человека
«С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует», — цитирует кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслана Кошелева РИА Новости.
Обновлено в 20:49
Авто
Из Chevrolet Silverado создали полноразмерную модель Lego
Создание Lego Silverado является маркетинговым ходом Chevrolet.
Обновлено в 12:14
Авто
Назван топ-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке
Автоэксперты назвали пятёрку самых востребованных иномарок на вторичном рынке в России за 2018 год.
Обновлено в 16:04
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус с металическим блеском.
Обновлено в 08:41
Общество
На Москву надвигаются аномальные морозы
22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве возле здания Главной военной прокуратуры произошла стрельба
По версии полицейских, инцидент произошел 20 января около 23:15 мск напротив д. 9 корп. 1 по Оболенскому переулку (соседнее здание — Главная военная прокуратура).
Обновлено в 17:21
Кино
Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
Обновлено в 09:31
Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Минздрав намерен вдвое снизить норму суточного потребления соли
Минздрав намерен снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 г. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Олег Салагай.
Обновлено в 16:35
Политика
Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:06