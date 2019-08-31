Футбол
Спорт-ЭкспрессАлександр Точилин: «Нужна победа, поменяли схему игры»
Евгений Башкиров
|14′
Зураб Давиташвили
|20′
|22′
Ибрагим Цаллагов
|29′
Душан Лагатор
|37′
Никита Бурмистров
|52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|55′
|66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
|71′
|73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
|76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
|76′
|78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
|90′+3′
Александр Карапетян
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
33
Данченко
80
Сорокин
5
Уремович
69
Степанов
26
Микелтадзе
59
Макаров
10
Коновалов
21
Кварацхелия
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
35
Джанаев
26
Калугин
94
Лагатор
20
Юрганов
13
Кудряшов
15
Цаллагов
16
Нобоа
18
Бурмистров
5
Померко
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Рубина» объяснил смену тактики команды.
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