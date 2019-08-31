Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Точилин: «Нужна победа, поменяли схему игры»

Рубин — Сочи
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Евгений Башкиров
14′
Зураб Давиташвили
20′
22′
Ибрагим Цаллагов
29′
Душан Лагатор
37′
Никита Бурмистров
52′
Федор Кудряшов
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
55′
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Данил Степанов
71′
73′
Андрей Мостовой
Алексей Померко
76′
Антон Заболотный
Евгений Башкиров
Бека Микелтадзе
76′
78′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
90′+3′
Александр Карапетян
2 фото
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Рубина» объяснил смену тактики команды.
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